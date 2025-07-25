Νέα Φιλαδέλφεια: Επίθεση νεαρών σε διμοιρία των ΜΑΤ – Τρεις τραυματίες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια λίγο μετά τη λήξη του αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στον οποίο η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 1-0.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο.

Οι οπαδοί κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας ξύλα, πέτρες και σίδερα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους διακομίστηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

