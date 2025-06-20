Σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με κύριο χαρακτηριστικό την εκδήλωση κατά τόπους ισχυρών καταιγίδων συνοδευόμενων από δυνατούς ανέμους, γνωστά και ως "μπουρίνια". Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει προειδοποίηση για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από τις μεσημβρινές ώρες στη βόρεια Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Πιο συγκεκριμένα, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία προβλέπονται κατά τόπους ισχυρά με καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 33 και κατά τόπους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 και στη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από τις μεσημβρινές ώρες με αυξημένες νεφώσεις, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά και οι καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παράκτια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4, στα ανατολικά παράκτια και τις Σποράδες βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα παράκτια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Επόμενων Ημερών

Το Σάββατο 21 Ιουνίου, στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, από τις προμεσημβρινές ώρες στη Στερεά και την Πελοπόννησο και το απόγευμα στην Ήπειρο βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική) μέχρι το μεσημέρι, στις Σποράδες μέχρι νωρίς το απόγευμα, στη Στερεά και την Πελοπόννησο μέχρι νωρίς το βράδυ και στην Ήπειρο το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα στα δυτικά νωρίς το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 3 με 5 βαθμούς ως προς τις μέγιστες τιμές της και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή 22 Ιουνίου, στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Τη Δευτέρα 23 Ιουνίου, Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά μέχρι το μεσημέρι 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, την Τρίτη 24 Ιουνίου, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Πηγή: ΕΜΥ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.