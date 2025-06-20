Διάσωση 352 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά 352 αλλοδαπών που επέβαιναν σε ξύλινο αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος εντοπίστηκε από πλοίο του Frontex, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και τέσσερα παραπλέοντα εμπορικά πλοία, που έσπευσαν να συνδράμουν στην περισυλλογή και μεταφορά των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.