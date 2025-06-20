Λογαριασμός
Διάσωση 352 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων - Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές

Γαύδος

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά 352 αλλοδαπών που επέβαιναν σε ξύλινο αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος εντοπίστηκε από πλοίο του Frontex, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και τέσσερα παραπλέοντα εμπορικά πλοία, που έσπευσαν να συνδράμουν στην περισυλλογή και μεταφορά των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

