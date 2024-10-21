Σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Μέγα, του Οσιομάρτυρος Ευκράτους, της Αγίας Ούρσουλας, του Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα και η ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα

Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.