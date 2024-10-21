Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Μέγα, του Οσιομάρτυρος Ευκράτους, της Αγίας Ούρσουλας, του Ιερομάρτυρος Σωκράτους πρεσβυτέρου εν Αγκύρα και η ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα
  • Ούρσουλα, Ορσαλία
  • Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία
  • Χριστόδουλος, Χριστοδούλη
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark