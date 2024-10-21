Λογαριασμός
Ερευνες για τον εντοπισμό μεταναστών ανοικτά της Σάμου

Εχουν ήδη διασωθεί 22 αλλοδαποί ενώ αγνοούνται 2 άτομα τα οποία έπεσαν από τη λέμβο στην οποία επέβαιναν.

Λιμενικό

Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα έρευνες από το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τον εντοπισμό 2 ατόμων μετά από πτώση τους από Λέμβο.

Έχουν διασωθεί 22 αλλοδαποί.

Στις έρευνες που γίνονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) συμμετέχουν 2 πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λιμενικό Σάμος Μετανάστες αλλοδαποί ΕΚΣΕΔ
