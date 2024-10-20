ΕΛΑΣ: Η κάμερα του ΣΚΑΪ στα εγκληματολογικά εργαστήρια του ελληνικού CSI

Στα άδυτα του "Τμήματος Ψηφιακών Πειστηρίων" της ΕΛΑΣ μπήκε ο ΣΚΑΪ, καταγράφοντας την πολύ σημαντική δουλειά του Επιστημονικού Προσωπικού, που εντοπίζει ηλεκτρονικά ίχνη εγκληματικών Υποθέσεων.

Η αθέατη πλευρά της αστυνομίας. Αθόρυβοι, αλλά αυτοί που με σκληρή δουλειά, ρίχνουν τη «χαριστική βολή» στην εγκληματικότητα.

Μία υπόθεση σταθμός για το Τμήμα ήταν η εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας της Κάρολαιν Κράουτς. Ο τρόπος που αντλήθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία του smartwatch για την ανακάλυψη του δράστη, αποτελεί «case study» (θέμα μελέτης) για όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες της Ευρώπης και ορόσημο για την εξέταση αντίστοιχων συσκευών.

Πέρα από ποινικές υποθέσεις, οι αστυνομικοί του Τμήματος συνεργάζονται και με Ανεξάρτητες Αρχές σε υποθέσεις οικονομικών Εγκλημάτων.

Τα ψηφιακά πειστήρια είναι αδιάσειστα, συνθέτουν το παζλ της εξιχνίασης δύσκολων εγκλημάτων, και αποτελούν βασικά κομμάτια τόσο της προανακριτικής όσο και της ανακριτικής διαδικασίας.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.