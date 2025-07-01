Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 20.30 σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στα Μέγαρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στον αύλειο χώρο του εργοστασίου καίγοντας πλαστικά τελάρα και στη συνέχεια επεκτάθηκε εντός αυτού.

Λίγο αργότερα, στις 21.30 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών στην βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

Στο σημείο επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές, οι οποίες θα καταγραφούν αναλυτικά με το πρώτο φως της ημέρας.

Λόγω της φωτιάς διενεργήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας παραπλεύρως του εργοστασίου και μπροστά από την ιερά μονή Παναχράντου στην περιοχή των Μεγάρων.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη μεγάλη πυρκαγιά ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

