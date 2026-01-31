«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

Έναν αποκαλυπτικό διάλογο για «παράξενη» οσμή, μόλις τρεις ώρες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και κρίσιμη αναφορά για οσμή από τον υπεύθυνο βάρδιας.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Γιώργος Πρωτοψάλτης, στις 00:30 λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, τη νύχτα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, εργαζόμενος απευθυνόμενος σε έναν από τους υπευθύνους τον ρωτά: «Σού μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;» με τον υπεύθυνο να του απαντά: « Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων…»

Πρόκειται για μία από τις αναφορές και τις περιγραφές εργαζομένων στα στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Η παραπάνω στιχομυθία ανάμεσα σε υπάλληλο του εργοστασίου «Βιολάντα» και έναν εκ των υπευθύνων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε στις 00:30 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου περίπου τρεις ώρες πριν τη φονική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και όσα ανέφερε ο ίδιος εργαζόμενος στους πυροσβέστες. «Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα τη μυρωδιά δέκα φορές περίπου στο χώρο της λάντζας-κουζίνας. Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται λόγω βραχυκυκλώματος του πλυντηρίου στο χώρο της λάντζας», είπε,

Παράλληλα, ένα από τρία άτομα που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη, ο υπεύθυνος βάρδιας τη νύχτα του εργατικού δυστυχήματος περιγράφει στην απολογία του: «Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόμουν εγώ παροδικά για διάστημα ενός μηνός περίπου. Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο που βρισκόταν στο χώρο της λάντζας».

Όπως ανέφερε στα ανακριτικά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και ο ίδιος είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά στη λάντζα και το είχε αναφέρει στο διευθυντή παραγωγής, στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου αλλά και στον υδραυλικό.

Όπως φαίνεται οι υπεύθυνοι του εργοστασίου, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν για την επικίνδυνη οσμή σε χώρους με σημαντικές παραλείψεις σε επίπεδο ασφάλειας, προσπαθούσαν απλά να καθησυχάζουν τους εργαζόμενους δίχως ποτέ να προβούν σε κάποιο έλεγχο.



