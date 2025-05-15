Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου, γιορτάζουν οι:

Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλειος

Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος

Καλή, Κάλη

Σήμερα είναι επίσης:

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

Ανατολή ήλιου στις 06:14 - Δύση ήλιου στις 20:28

Πηγή: skai.gr

