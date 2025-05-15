Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου, γιορτάζουν οι:
- Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλειος
- Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
- Καλή, Κάλη
Σήμερα είναι επίσης:
- Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
- Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης
Ανατολή ήλιου στις 06:14 - Δύση ήλιου στις 20:28
Πηγή: skai.gr
