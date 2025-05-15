Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

εορτολογιο

Σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου, γιορτάζουν οι: 

  • Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλλειος
  • Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
  • Καλή, Κάλη

Σήμερα είναι επίσης:

  • Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
  • Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

Ανατολή ήλιου στις 06:14 - Δύση ήλιου στις 20:28

