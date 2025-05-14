Συνεχίζεται η έρευνα για τους διαδοχικούς θανάτους της ηλικιωμένης μητέρας και των δύο παιδιών της στο Ελληνικό που έγιναν μέσα σε 13 ημέρες.

Ο δικηγόρος της οικιακής βοηθού, Κωνσταντίνος Γκρέγκοβιτς, δηλώνει πως η πελάτισσά του «δεν έχει να κρύψει κάτι» και ήδη έχει καταθέσει στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση στο Ελληνικό, τη στιγμή που έρχεται στο φως της δημοσιότητας πως η 55χρονη διεκδικεί δικαστικά το σπίτι στο οποίο μένει, που άνηκε σε ηλικιωμένη που εξέπνευσε, σύμφωνα με το MEGA.

Μάρτυρας αναφέρει πως η 55χρονη του είχε πει ότι το συγκεκριμένο «σπίτι είχε περάσει στο όνομά της αλλά έπρεπε να κάνει αποδοχή κληρονομιάς», ωστόσο πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως η οικιακή βοηθός έχει πάει σε δικηγόρο στις 4 Οκτωβρίου και έκανε αίτηση-αγωγή στο δημόσιο για το σπίτι, το οποίο στο Κτηματολόγιο δεν έχει ιδιοκτήτη.

Η 55χρονη έκανε αγωγή για να γραφτεί το όνομά της στην ιδιοκτησία υποστηρίζοντας ότι διέμενε από το 1997 με την ιδιοκτήτρια και πριν πεθάνει της είπε προφορικά ότι της αφήνει το σπίτι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Επίσης, ισχυρίζεται ότι δεν έχει εντοπίσει συγγενείς της θανούσης.

Η αγωγή:

«Το διαμέρισμα αυτό αγοράστηκε το έτος 1986 από την (ηλικιωμένη). Από το 1997 έκανα άτυπη συμφωνία με την ιδιοκτήτρια και εγκαταστάθηκα μόνιμα στο διαμέρισμα αυτό, αφού μου παρέδωσε τη νομή του και αποξενώθηκε πλήρως από το διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 1997 η ιδιοκτήτρια μου υποσχέθηκε ότι μου δωρίζει το ακίνητο και ότι στο μέλλον θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με σύνταξη συμβολαίου. Θα έπρεπε να βρω χρήματα για τους φόρους μεταβίβασης για να γίνει το συμβόλαιο. Αφού μου παρέδωσε το σπίτι, εγκαταστάθηκα σε αυτό, στο οποίο και κατοικώ από το 1997 έως και σήμερα και το έχω ως κύρια και μοναδική κατοικία μου. Από τότε επισκευάζω μόνη μου όλες τις ζημιές, υποδέχομαι συγγενείς και φίλους μου σε αυτό, έχω μόνο εγώ κλειδί και δεν επιτρέπω την είσοδο σε τρίτους χωρίς τη θέλησή μου. Έχω τοποθετήσει όλο τον εξοπλισμό μου, τα ρούχα μου, πληρώνω όλους τους λογαριασμούς και έχω κάνει ανακαίνιση έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες. Δεν έχω ενοχληθεί ποτέ από κάποιον τρίτο που θα ήθελε το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ζητώ λοιπόν να αναγραφώ εγώ στο Κτηματολόγιο ως αποκλειστική ιδιοκτήτρια».

«Άμα δεν είχε κανέναν γιατί να πάει χαμένο το σπίτι;»

Από την πλευρά του, μάρτυρας που μίλησε στο MEGA αφηγήθηκε πως η 55χρονη γνώρισε τη γυναίκα όταν χώρισε μέσω της εκκλησίας και συμβίωναν σε ένα ημιυπόγειο σπιτάκι. «Ημιυπόγειο, με την κουζίνα του, ένα μικρό χολάκι, μία τουαλέτα και δύο δωμάτια, αρκετά ευρύχωρο. Κάποια στιγμή πέθανε η γριούλα. Από ότι μου είχε πει, το σπίτι είχε περάσει στο όνομά της αλλά έπρεπε να κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Άμα δεν είχε κανέναν γιατί να πάει χαμένο το σπίτι; Της το έγραψε γιατί την φρόντιζε», είπε και σημείωσε πως: δούλευε «στη λαϊκή, σε κάποιον κύριο και πούλαγε αγκινάρες από τις 4 το πρωί μέχρι τις 15:00. Μετά έκανε αρπαχτές από κανένα μαγαζί, να σερβίρει, να κάνει τέτοια, σε μαγαζιά με τυχερά παιχνίδια, καφενεία, τέτοια πράγματα».

«Πήγε στη Βουλγαρία το 2012, την έχασα, το 2013 εκεί περίπου. Είχε ανοίξει ένα μαγαζί εκεί που έκανε πάρτι για παιδιά, με μπαλόνια και κατά κάποιο τρόπο είχε βρει το δρόμο της», συμπλήρωσε.

«Δεν έχει να κρύψει κάτι»

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την 55χρονη αλλά όχι στο θέμα της διεκδίκησης του σπιτιού, Κωνσταντίνος Γκρέγκοβιτς, είπε στο MEGA πως την γνωρίζει 20 χρόνια και «αυτά που ακούστηκαν για το σπίτι, τώρα τα πληροφορούμαι. Ξέρω πως μένει στο συγκεκριμένο σπίτι. Τώρα αν θέλει να κάνει κάποιο θέμα, νομίζω το νόμιμο δικαίωμα το ξέρετε, ένας που μένει στο σπίτι και πληρώνει τους λογαριασμούς δεν είναι κακό να κάνει διεκδίκηση. Το δικαστήριο θα κρίνει».

«Αν μου επιτρέπετε, είναι αυτά στοιχεία για να κατηγορηθεί μια γυναίκα για τους τρεις ανθρώπους; Γνωρίζω ότι με δική μας θέληση και μόνη της πήγε στη ΓΑΔΑ και έδωσε κατάθεση. Δεν έχει να κρύψει κάτι. Το κυριότερο είναι άλλο: με ξενίζει το γεγονός ότι γνωρίζει τον τρίτο που έφυγε από τη ζωή, τον Μιχάλη, τον γνώρισε μέσα στο νοσοκομείο και πέθανε μετά από αρκετό διάστημα. Τι σύνδεση μπορεί να έχουμε πάνω στην ιστορία αυτή; Αναρωτιέμαι. Ας αφήσουμε το ημιυπόγειο», συμπλήρωσε.

«Μήπως προτρέχουμε; Μήπως πρέπει να περιμένουμε; Τώρα τι να πούμε; Με ξενίζει ένα πράγμα, μιλάτε για πολλά θέματα, ισχύει πώς πήγε η ΕΛΑΣ στο νοσοκομείο; Εμφανίστηκε κάποια κυρία που έλεγε ότι είναι φίλη του Μιχάλη να πάρει υπογραφές; Να ξέρετε πως δεν θα κρύψουμε απολύτως τίποτα. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί κανένας. Ας περιμένουμε να βγουν αποτελέσματα από τα νοσοκομεία και εδώ είμαστε», ανέφερε ο κ. Γκρέγκοβιτς.

Τι κατέθεσε η οικιακή βοηθός στις Αρχές

Η οικιακή βοηθός η οποία διαμένει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν είναι ύποπτη για τον θάνατο κάποιου εκ των τριών μελών της οικογένειας.

Ωστόσο πέρασε το κατώφλι του ανθρωποκτονιών προκειμένου να δώσει κατάθεση και να απαντήσει στα σκοτεινά σημεία που υπάρχουν στην υπόθεση.

Το skai.gr παρουσιάζει όσα είπε στους έμπειρους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών που διήρκησε η κατάθεση της.

«Με προσέλαβε η κ. Βέρα (κόρη ηλικιωμένης) για να φροντίζω κυρίως τη μητέρα της την κ. Κατερίνα. Η κ. Βέρα μου είχε πει πως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δουλειές και τις υποχρεώσεις του σπιτιού γι αυτό χρειαζόταν μια γυναίκα. Μάλιστα μου είχε πει πως και η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά της και έφερε βηματοδότη. Η κ. Κατερίνα χρειαζόταν βοήθεια ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ξεκίνησα να πηγαίνω στο σπίτι τέλη Φεβρουαρίου, δεν πήγαινα καθημερινά γιατί δούλευα part time και αμειβόμουν με 20 ευρώ την ώρα.

Τον κ. Μιχάλη δεν τον γνώρισα, όταν ξεκίνησα στη δουλειά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτό που ήξερα από συζητήσεις με την κ Βέρα ήταν πως δούλευε για χρόνια στο Καναδά και ήταν σπουδαίος άνθρωπος.

Όσον αφορά τη σχέση μητέρας και κόρης ήταν πολύ δεμένες. Θυμάμαι πως η κ Βέρα κατέρρευσε όταν έμαθε πως πέθανε η μητέρα της. Της είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Τα κλειδιά του σπιτιού είχα ζητήσει πολλές φορές να τους τα παραδώσω αλλά δεν τα έπαιρναν. Όσον αφορά περιουσίες και λεφτά δεν ξέρω τι είχαν. Σας είπα πως εργαζόμουν μαζί τους για μικρό χρονικό διάστημα. Ένα περιστατικό που θέλω να αναφέρω ήταν πως μια μέρα που πήγα να εργαστώ χτύπαγα το κουδούνι και δεν μου άνοιγε κανείς. Φοβήθηκα πως κάτι έχει συμβεί γιατί ήταν ηλικιωμένοι και ήξερα πως είχαν προβλήματα υγείας και πανικοβλήθηκα. Κάλεσα την αστυνομία και με τη βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα. Να ψάξετε στο περιβάλλον του κ. Μιχάλη υπήρχε μια γυναίκα περίεργη που δεν ξέρω τι ρόλο έπαιζε. Εγώ ποτέ δεν προσπάθησα να πάρω τίποτα από κανέναν, έκανα μόνο τη δουλειά μου όπως την κάνω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα και κανείς δεν έχει να μου προσάψει τίποτα».

Αξιωματικός που ερευνά την υπόθεση μιλώντας στο skai.gr δηλώνει βέβαιος πως πολύ σύντομα θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και θα γνωρίζουμε αν μιλάμε στην υπόθεση αυτή για εγκληματική ενέργεια ή παθολογικά αίτια και αυτό γιατί πέραν της έρευνας του ανθρωποκτονιών φως θα ρίξουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν γίνει στις σωρούς.

Εκεί θα διευκρινιστεί αν ευθύνεται ανθρώπινο χέρι για τους θανάτους - χορηγώντας τοξική ουσία - δηλητήριο ή όχι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι Αρχές και αφορούν τους ιατρικούς φακέλους των τριών ανθρώπων η 98χρονη έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου με αιτία θανάτου τη σηπτική καταπληξία, η 78χρονη κόρη της στις 21 Απριλίου με αιτία θανάτου την πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή και ο 78χρονος στις 28 Απριλίου με αιτία θανάτου την καρδιακή ανακοπή.

Ακόμη έχει ζητηθεί η άρση των τραπεζικών λογαριασμών της οικογένειας για τυχόν ύποπτες κινήσεις δεδομένου ότι η οικογένεια είχε περιουσία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Καναδά όπου ο Μιχάλης δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά και διέμενε.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ακόμη μια γυναίκα η οποία φέρεται να είχε επισκεφτεί τον 75χρονο - γιο της οικογένειας - στο νοσοκομείο.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως για τον θάνατο των τριών η εισαγγελία πρωτοδικών έχει διατάξει επείγουσα έρευνα.

Πηγή: skai.gr

