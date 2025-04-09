Ευάγγελος Βενιζέλος: «Οι πρωτοβουλίες Τραμπ θέτουν υπό αμφισβήτηση τη Δύση από άποψη ασφαλείας»

Τα ζητήματα ασφαλείας σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο απασχόλησαν το 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 9-12 Απριλίου, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών (2013-2015), και Ομότιμο Καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τη Δύση ως στρατηγική οντότητα, πρωτίστως από άποψη ασφαλείας.

«Έχουμε ρήγμα ως προς την ασφάλεια. Έχουμε διαφορετική αίσθηση απειλής σε σχέση με τη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Βενιζέλος, τονίζοντας όμως ότι το κρισιμότερο είναι πως το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας δεν απασχολεί τις ΗΠΑ. «Ο Τραμπ λέει ότι για εκείνον η Ρωσία δεν είναι απειλή και δεν θα επωμιστεί το κόστος της ευρωπαϊκής άμυνας και σε αυτό έχει δίκιο, αλλά ό,τι και να κάνει η Ευρώπη, πυρηνική δύναμη δεν μπορεί να γίνει, γιατί η πυρηνική ομπρέλα ανάσχεσης είναι αμερικανική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο ομότιμος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είπε ότι τα πάντα είναι προσανατολισμένα στον τουρκικό κίνδυνο, οπότε το γεγονός ότι διασπάται διεθνώς η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί μικρότερη απειλή για μας.

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι εδώ και 50 χρόνια διευθετούμε τη σχέση μας με την Τουρκία με διμερές κριτήριο, άρα, αν τώρα τοποθετηθούμε για πρώτη φορά διαφορετικά απέναντι στην Άγκυρα, με κριτήριο τί γίνεται στη Δύση, θα έχουμε νέο πλαίσιο αναφοράς, στο οποίο δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία.

Κάνοντας μια ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θύμισε ότι στα 23 χρόνια διακυβέρνησης του Ερντογάν, είχαμε τριβές αλλά όχι κάποιο μεγάλο επεισόδιο, και σχολίασε ότι «δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε ποια είναι τα αντανακλαστικά Τραμπ σε ένα επεισόδιο», σημειώνοντας ότι για τις ΗΠΑ είμαστε ένα μικρό περιφερειακό ζήτημα σε σχέση με την αλλαγή του παγκόσμιου τοπίου γεωπολιτικά και ιδεολογικά.

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την Τουρκία μεγάλη χώρα, με ανάλογο στρατό και άλλη αίσθηση θανατηφόρου κινδύνου, αφού αποδέχεται τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν αποτέλεσμα τον θάνατο προσωπικού και κατέληξε ότι εμείς πρέπει να έχουμε συνολικό σχέδιο για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε.

Τέλος, σε ερώτηση που το έθεσε ο Αθανάσιος Έλλις, Αρχισυντάκτης της αγγλόφωνης έκδοσης της Καθημερινής, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, είπε ότι πρέπει να δούμε το πολιτικό σχέδιο, καθώς έχουμε ένα σύνθετο πρότζεκτ από χρηματοοικονομική, τεχνική και διεθνοπολιτική άποψη, για το οποίο απαιτείται συνεργασία.

