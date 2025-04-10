Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κω ότι κατά την προσπάθεια προσέγγισης του φορτηγού-οχηματαγωγού (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοίου “ΤΑΛΩΣ” Ν.Π. 10899 στο λιμάνι, παρουσιάστηκε βλάβη στον καταπέλτη.
Στη συνέχεια το “ΤΑΛΩΣ”, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο λιμάνι της Κω, απέπλευσε για ασφαλές αγκυροβόλιο.
Το Φ/Γ-Ο/Γ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου για τα λιμάνια της Μυκόνου και του Πειραιά, ενώ επί του πλοίου επέβαιναν 20 άτομα πλήρωμα, 10 οδηγοί-συνοδοί καθώς και 17 βυτιοφόρα κενά φορτίου, 5 Ι.Χ. και 4 επικαθήμενα.
Από το Λιμεναρχείο Κω, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του “ΤΑΛΩΣ”, ενώ μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη ο απόπλους του για έναν μεμονωμένο πλου με προορισμό το λιμάνι του Κερατσινίου.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
