Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κω ότι κατά την προσπάθεια προσέγγισης του φορτηγού-οχηματαγωγού (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοίου “ΤΑΛΩΣ” Ν.Π. 10899 στο λιμάνι, παρουσιάστηκε βλάβη στον καταπέλτη.

Στη συνέχεια το “ΤΑΛΩΣ”, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο λιμάνι της Κω, απέπλευσε για ασφαλές αγκυροβόλιο.

Το Φ/Γ-Ο/Γ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου για τα λιμάνια της Μυκόνου και του Πειραιά, ενώ επί του πλοίου επέβαιναν 20 άτομα πλήρωμα, 10 οδηγοί-συνοδοί καθώς και 17 βυτιοφόρα κενά φορτίου, 5 Ι.Χ. και 4 επικαθήμενα.

Από το Λιμεναρχείο Κω, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του “ΤΑΛΩΣ”, ενώ μετά την προσκόμιση βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί, επετράπη ο απόπλους του για έναν μεμονωμένο πλου με προορισμό το λιμάνι του Κερατσινίου.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: skai.gr

