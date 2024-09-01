Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου

Σήμερα είναι η γιορτή των Αγίων Σαράντα Παρθένων

Δωρα

Των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου και του Οσίου Συμεών του Στυλίτου είναι σήμερα Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη
  • Μαντώ
  • Αθηνά
  • Ακριβή
  • Αντιγόνη, Γόνη
  • Ασπασία
  • Αφροδίτη, Φρέγια
  • Διώνη, Διόνη
  • Δωδώνη
  • Ελπινίκη
  • Ερασμία
  • Ερατώ, Τέτη
  • Ευτέρπη
  • Θάλεια
  • Θεανώ
  • Θεονύμφη
  • Καλλιρόη, Καλλιρρόη
  • Καλλίστη
  • Κλειώ
  • Κλεονίκη
  • Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα
  • Κοραλία
  • Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης
  • Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης
  • Μαριάνθη
  • Μελπομένη, Μέλπω
  • Μόσχω, Μοσχούλα
  • Ουρανία, Ράνια
  • Πανδώρα
  • Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα
  • Πολύμνια
  • Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ
  • Σαπφώ
  • Τερψιχόρη
  • Χάιδω, Χαϊδευτός
  • Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα
  • Ιησούς
  • Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα
  • Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη
  • Ισμήνη
  • Πολυτίμη
Πηγή: skai.gr

