Ελ. Βενιζέλος: 25χρονος επιχείρησε να περάσει κοκαΐνη σε... αρωματικά κεριά

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου, συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 25χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός αφίχθηκε στην Ελλάδα, προερχόμενος από τη Μαδρίτη, ενώ κατά την διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν στην αποσκευή του και κατασχέθηκαν 5 κιλά και 270 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε διακοσμητικά κεριά, και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.