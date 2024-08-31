Θεσσαλονίκη: Ακόμη 13 άτομα προφυλακίστηκαν για συμμετοχή στις 14 συμμορίες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους σήμερα στην ανακρίτρια άλλοι 13 από τους συνολικά 37 συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στις 14 εγκληματικές συμμορίες που εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ληστείες, διαρρήξεις, διακεκριμένες κλοπές αλλά και διακίνηση ναρκωτικών ήταν τα πεδία δράσης των συλληφθέντων.

Σήμερα, οδηγήθηκαν προκειμένου να απολογηθούν 14 άτομα εκ των οποίων οι 13 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ο 14ος κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς κατά το διάστημα τέλεσης των πράξεων ήταν ανήλικος.

Άλλοι 19 κατηγορούμενοι έχουν κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι, έξι την περασμένη Πέμπτη και ακόμη δεκατρείς χθες Παρασκευή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι στις συμμορίες που δρούσαν σε ομάδες διέπραξαν 553 αξιόποινες πράξεις κατά το διάστημα από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Μάιο του 2024. Η «λεία» τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,76 εκατ. ευρώ. Η δικογραφία που αριθμεί περισσότερες από 20.000 σελίδες, περιλαμβάνει συνολικά 132 άτομα, εκ των οποίων 21 είναι έγκλειστοι σε φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

