«Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης»: Ελεύθεροι οι 13 ανήλικοι και ο 25χρονος

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι 13 ανήλικοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της εγκληματικής συμμορίας, η οποία φέρεται να δρούσε υπό τον μανδύα ακροδεξιάς συλλογικότητας, με την ονομασία «Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης».

Την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλασσαν ανακριτής και εισαγγελέας, με την ομόφωνη απόφασή τους, σε 25χρονο συγκατηγορούμενό τους.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Κυριακή, οπότε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν οι υπόλοιποι 14 κατηγορούμενοι (όλοι ενήλικες) που διώκονται για την υπόθεση, ανάμεσά τους τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της συμμορίας που συντόνιζαν τους υπόλοιπους.

Ύστερα από μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις δέκα ώρες, αποφασίστηκε να επιβληθούν, ανάλογα με την περίπτωση, περιοριστικοί όροι, όπως εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων και αναμορφωτικά μέτρα.

Όσοι απολογήθηκαν σήμερα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και κάθε εμπλοκή σε επεισόδια ή βίαιες επιθέσεις και ληστείες με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Κατά πληροφορίες, υποστήριξαν ότι απλά ήταν μέλη στην ομάδα που είχε δημιουργήσει η συγκεκριμένη οργάνωση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Telegram.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 30 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 28 (ένας ανήλικος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και ο τελευταίος δεν έχει ταυτοποιηθεί). Στην ίδια δικογραφία που επικεντρώνεται στο διάστημα από τον περυσινό Σεπτέμβριο έως Μάρτιο του τρέχοντος έτους, περιγράφονται, μεταξύ άλλων, επιθέσεις ενάντια σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου (μεταξύ αυτών ένα περιστατικό με τραυματισμούς στο περιθώριο ερασιτεχνικού αγώνα μπάσκετ), δύο ληστείες, βανδαλισμοί με ακροδεξιά συνθήματα σε σχολεία, γραφείο πολιτικού κόμματος κ.ά.

Σε αστυνομικές έρευνες στα σπίτια των κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός και τεμάχια υφάσματος με εθνικιστικά σύμβολα, πλήθος αυτοκόλλητων, βιβλία και έντυπο υλικό που απεικονίζουν εθνικιστικά σύμβολα, σύμβολα ρατσιστικής φύσεως και λογότυπα της οργάνωσης, όπλα, όπως σιδηρογροθιές, μαχαίρια, σπαθί, μεταλλικές και ξύλινοι ράβδοι, κυνηγετικά φυσίγγια, σφεντόνα και πυροτεχνική κατασκευή, συσκευασίες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 33 κινητά τηλέφωνα, 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δύο αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Εις βάρος των 28 συλληφθέντων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για συνολικά 13 πράξεις (δύο σε βαθμό κακουργήματος και 11 σε βαθμό πλημμελήματος). Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής πράξεις: εμπορία ανθρώπων με στρατολόγηση ανήλικων προς τέλεση εγκληματικών πράξεων, ληστεία κατά συρροή και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών με ρατσιστικά κίνητρα, προτροπή σε πράξεις βίας ή μίσους μέσω διαδικτύου, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία κατά συρροή, απάτη με υπολογιστή, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση περί νόμων φωτοβολίδων και ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

