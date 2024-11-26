Συνελήφθη Τούρκος μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Εντοπίστηκαν 2 όπλα

Στη σύλληψη ενός άνδρα τουρκικής καταγωγής προχώρησαν οι Αρχές μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα όχημα με 4 επιβαίνοντες δεν σταμάτησε σε τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε, τα άτομα έτρεξαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις και οι δυνάμεις των ΟΠΚΕ κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν εξ αυτών. Επιπλέον, ένας από αυτούς πέταξε μία σακούλα στην οποία υπήρχε ένα όπλο ενώ στο όχημα οι αστυνομικοί εντόπισαν άλλο ένα όπλο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

