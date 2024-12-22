Λογαριασμός
Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα και σήμερα - Αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας

Αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, των εμπορικών κέντρων και των σούπερ μάρκετ για όσους δεν έχουν κάνει ακόμα τα ψώνια τους

Εορταστικό ωράριο

Ανοιχτά είναι και σήμερα Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους πριν τα Χριστούγεννα.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, όπως το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens, Attica και άλλα, θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00 το βράδυ.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν 11:00 με 20:00.

Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τος 09:00-21:00 και την Τρίτη, παραμονή Χριστουγέννων από τις 09:00-18:00.

