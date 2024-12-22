Ανοιχτά είναι και σήμερα Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους πριν τα Χριστούγεννα.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, όπως το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens, Attica και άλλα, θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00 το βράδυ.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν 11:00 με 20:00.

Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τος 09:00-21:00 και την Τρίτη, παραμονή Χριστουγέννων από τις 09:00-18:00.

Πηγή: skai.gr

