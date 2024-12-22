Χρήστος Σαλαλές: Στιγμές τρόμου για γνωστό δικηγόρο και τη σύζυγό του

Την περιπέτεια που έζησε ο ίδιος και η σύζυγός του πριν από τρεις ημέρες στις Αχαρνές, όταν έπεσαν θύματα ληστείας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με την Φαίη Μαυραγάνη ο δικηγόρος Χρήστος Σαλαλές.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, «ήταν 10:30 το βράδυ και ενώ βρισκόταν με τη σύζυγό του, εντελώς αιφνιδιαστικά και με επαγγελματικό τρόπο κινηματογραφικού τύπου, πέντε άτομα εισέβαλαν στο σπίτι σε χρόνο δευτερολέπτων. Μπήκαν από το πίσω μέρος του σπιτιού».

Ο κ. Σαλαλές είπε ότι «για καλή μου τύχη μιλούσα με την κόρη μου που βρίσκεται στο εξωτερικό και πρόλαβα να της πω να καλέσει την αστυνομία. Από εκείνη τη στιγμή, μας έχουν φιμώσει, μας έχουν δέσει. Με πιστόλια μας έχουν ακινητοποιήσει».

«Ήταν μία οργανωμένη επίθεση. Πήραν αρκετά πράγματα. Είχαν χτυπήσει τη σύζυγό και εμένα. Ξήλωσαν τα σταθερά τηλέφωνα και απενεργοποίησαν τα κινητά τηλέφωνά μας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον τρόπο που τους αντιμετώπισε η ΕΛ.ΑΣ, ο κ. Σαλαλές δήλωσε: «Από την Άμεση Δράση είπαν στον ανηψιό μου να συνεχίσει να μας καλεί στα τηλέφωνα. Ήρθαν οι αστυνομικοί και χτυπούσαν το κουδούνι όσο οι δράστες ήταν μέσα αντί να επέμβουν. Μας έλεγαν ότι οι κανόνες εμπλοκής δεν τους επέτρεπαν να βάλουν σειρήνα».

