Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αύριο στην Πάτρα μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης

Τα κρούσματα εμφανίστηκαν στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλεία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης.

Αύριο Δευτέρα, κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας θα μεταβεί στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, καθώς δέκα κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης, προερχόμενους από το Νεπάλ, έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός, τόσο στον ΕΟΔΥ όσο και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πηγή: Tempo24

TAGS: ΕΟΔΥ Δυτική Ελλάδα φυματίωση
