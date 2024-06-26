Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ύστερα από το αίτημα του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζόμενων ΕΟΔΥ, αποφάσισε να κηρύξει 24ωρη απεργία για τα μέλη του Σωματείου (εργάζονται σε προγράμματα του ΕΟΔΥ, Κινητές Ομάδες Υγείας, Philos κλπ) την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, προκειμένου να μπορούν να διεκδικήσουν, μαζί με όλους τους εργαζόμενους στην υγεία, την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

