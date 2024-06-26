Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στο Ρίο ο 6χρονος που κινδύνευσε να πνιγεί χθες σε πισίνα ξενοδοχείου στην Πρέβεζα.

Το παιδί , σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε μηχανική υποστήριξη, όπως σημείωσε ο γνωστός εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιαδης η αξονική εγκεφάλου που του έγινε ήταν θετική.

Ο μικρός θα παραμείνει σε φαρμακευτική καταστολή και θα γίνει νέα αξιολόγηση από πλευράς γιατρών, για την κατάστασή του σήμερα.

Υπενθυμίζεται πως ο 6χρονος ήταν με την οικογένειά του και κολυμπούσε σε πισίνα ξενοδοχείου, όταν χάθηκε από το οπτικό πεδίο των γονιών του.

Ο ναυαγοσώστης του ξενοδοχείου αντέδρασε γρήγορα και ανέσυρε το αγοράκι από τον πυθμένα της πισίνας, Του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ γιατρός που βρισκόταν εκεί, με απινιδωτή, προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας για διασωλήνωση και στη συνέχεια διακομίστηκε στην Πάτρα.

Πηγή: skai.gr

