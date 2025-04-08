Για συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι η Εύα Καϊλή

Στο Αμπου Ντάμπι βρίσκεται η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, η οποία μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram.

Η κα Καϊλή, η οποία σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο LinkedIn φαίνεται ότι ζει στο Μιλάνο, συμμετείχε σε πάνελ διήμερου συνεδρίου (7-9 Απριλίου) που πραγματοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μάλιστα, στην πρόσκληση εμφανίζεται με τον τίτλο του Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ στο πρόγραμμα παρουσιάζεται με τον νέο της τίτλο: Σύμβουλος Στρατηγικής Συμβουλευτικής και Τεχνολογικής Πολιτικής & πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το πάνελ στο οποίο συμμετείχε η κα Καϊλή είχε θέμα "Επενδυτικές στρατηγικές με βάση την τεχνολογία: Πώς η τεχνολογία φέρνει την επανάσταση στη λήψη θεσμικών αποφάσεων στην ψηφιακή οικονομία"

Πηγή: skai.gr

