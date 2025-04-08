Για συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι η Εύα Καϊλή

Στο Αμπου Ντάμπι βρίσκεται η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή, η οποία μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram.
Η κα Καϊλή, η οποία σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο LinkedIn φαίνεται ότι ζει στο Μιλάνο, συμμετείχε σε πάνελ διήμερου συνεδρίου (7-9 Απριλίου) που πραγματοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Μάλιστα, στην πρόσκληση εμφανίζεται με τον τίτλο του Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ στο πρόγραμμα παρουσιάζεται με τον νέο της τίτλο: Σύμβουλος Στρατηγικής Συμβουλευτικής και Τεχνολογικής Πολιτικής & πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το πάνελ στο οποίο συμμετείχε η κα Καϊλή είχε θέμα "Επενδυτικές στρατηγικές με βάση την τεχνολογία: Πώς η τεχνολογία φέρνει την επανάσταση στη λήψη θεσμικών αποφάσεων στην ψηφιακή οικονομία"
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.