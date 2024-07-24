Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο παρατήρησαν όσοι βρίσκονταν γύρω από τη λίμνη Βόλβη, κοντά στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τετάρτης.

Πάνω από τα νερά της λίμνης ξεκίνησε μια ισχυρή καταιγίδα. Μάλιστα, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η ταχύτητά της ήταν εντυπωσιακή καθώς σε λίγα μόλις λεπτά έφτασε πάνω από την Βόλβη.

Παράλληλα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά έπεσε πάνω από 10 βαθμούς η θερμοκρασία, σύμφωνα με το thes.gr.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

