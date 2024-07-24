Τον λόγο που «ήχησε» το 112 στο Πρόδρομο Βοιωτίας ενώ δεν υπήρξε φωτιά εξηγούν πηγές της πυροσβεστικής.
Οι πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρουν ότι: «Το 112 ετοιμότητας στον Πρόδρομο Βοιωτίας ήχησε προληπτικά έπειτα από ειδοποίηση για πυρκαγιά πλησίον του οικισμού. Η ειδοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος στις 15:58 από πολίτη, που εργάζεται σε επιχείρηση της περιοχής. Η καταγγελία μάλιστα συνοδευόταν από φωτογραφία που έδειχνε εκ πρώτης όψεως ένα πυκνό νέφος πλησίον του οικισμού. Η Πυροσβεστική, όπως πάντα, κινητοποιήθηκε άμεσα και έφτασε στο σημείο, όπου διαπίστωσε τη μη ύπαρξη συμβάντος. Η εν τέλει ψευδής ειδοποίηση που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό οφειλόταν σε φαινόμενο πυκνής αεροδίνης που προσομοίαζε με πυκνό καπνό».
