Τους άξονες πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Ειδικότερα η υπουργός παρουσίασε τους βασικούς άξονες, στόχους και δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για το Δημογραφικό καθώς και της Στεγαστικής Πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά στο Δημογραφικό για την υλοποίηση των οποίων θα διατεθούν 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2035, η υπουργός ανακοίνωσε 17 άμεσες δράσεις που προωθεί το υπουργείο, μεταξύ των οποίων και αυτές που εμπλέκονται ή αφορούν άμεσα τους δήμους, όπως είναι:

- Η αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» κατά 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και η επέκτασή του από το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε όλους τους δήμους.

- Η συμμετοχή και των δήμων στο νέο πρόγραμμα «Αύξησης Θέσεων βρεφονηπιακών σταθμών» προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ για 20 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε υπάρχοντες και νέους παιδικούς σταθμούς.

- Η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων για vouchers καθώς και διεύρυνση ωραρίου βρεφονηπιακών σταθμών.

- Η συνέχιση της λειτουργίας και ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας των δήμων, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο με τη διασύνδεσή τους με τον ΟΠΕΚΑ.

- Ευνοϊκή φορολόγηση οικειοθελών παροχών - φοροαπαλλαγή των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σε ό,τι αφορά στο Στεγαστικό η κυρία Ζαχαράκη παρουσίασε όλα τα προγράμματα Στεγαστικής Πολιτικής που είτε είναι σε εξέλιξη ή θα δρομολογηθούν.

Ειδική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», προϋπολογισμού 1.642.628 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων. Οι δικαιούχοι είναι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται από / ή βιώνουν έλλειψη στέγης.

Το πιλοτικό έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση και ένταξη μέρους του αδρανούς στεγαστικού αποθέματος σε ένα σχήμα οικονομικά προσιτής ενοικιαζόμενης κατοικίας. Θα λάβει χώρα σε Αθήνα με την ανακαίνιση 70 διαμερισμάτων, και φορέας υλοποίησης είναι η δημοτική Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη θα ανακαινιστούν 30 διαμερίσματα σε συνεργασία με την ΜΑΘ Α.Ε., τα οποία όμως θα προκύψουν πρωτευόντως από το δημοτικό και δημόσιο στεγαστικό απόθεμα. Έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας, η οποία επεξεργάζεται τα κριτήρια του προγράμματος. Στόχος είναι να επεκταθεί αντίστοιχο πρόγραμμα και σε άλλους δήμους που διαθέτουν δημοτικό στεγαστικό απόθεμα.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα Στέγασης Δημοσίων Υπαλλήλων η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας, με σκοπό την καταγραφή ακινήτων σε δήμους και περιφέρειες με έντονο στεγαστικό έλλειμμα (π.χ. ορεινές, ημιορεινές, παραμεθόριες και νησιωτικές) για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων (κυρίως εκπαιδευτικών, ιατρικού -νοσηλευτικού προσωπικού, σωμάτων ασφαλείας και λοιπού εποχικού προσωπικού). Τόνισε δε πως θα υπάρξει επικέντρωση στους νησιωτικούς δήμους και στις ορεινές περιοχές, κυρίως για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η υπουργός σημείωσε ότι ήδη έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί σε συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ ακίνητα σε δήμους και περιφέρειες µε έντονο στεγαστικό έλλειμμα. Ανέφερε ότι φέτος οι ανάγκες στέγασης δασκάλων, γιατρών κ.λπ. σε 31 νησιωτικούς δήμους ανέρχονται σε 3.086. Οι μεγαλύτερες ανάγκες αφορούν τη Σαντορίνη όπου ζητείται στέγη για 464 ανθρώπους ενώ οι μικρότερες στο Ληξούρι και συγκεκριμένα 4.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης εξήρε την προσπάθεια του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει μπει στην καρδιά του προβλήματος τόσο για το Δημογραφικό όσο και το Στεγαστικό. Σημείωσε ότι ήδη η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσίασε στην Ξάνθη μελέτη για το Δημογραφικό την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία καταγράφει ανά δήμο τα προβλήματα, τις προοπτικές αλλά και τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης με στόχο να αντιστραφεί η πορεία. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ΚΕΔΕ με την Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που έχει συστήσει με τη συμμετοχή εξειδικευμένης ομάδας έργου, παρακολουθεί και μελετά το ζήτημα του Δημογραφικού και καταθέτει τα αιτήματα και τις προτάσεις τής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της συνεργασίας με το υπουργείο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σπύρος Κωνσταντάρας, δήμαρχος Θέρμου, συμπλήρωσε ότι το Δημογραφικό θα αποτελέσει ειδική θεματική ενότητα στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, 7-9 Νοεμβρίου στη Ρόδο, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

