Ένταση και προσαγωγές στην πορεία για την Παλαιστίνη - Δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην οδό Πανόρμου, στη διασταύρωση με την Κηφισίας, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν συγκεντρωμένους υπέρ της Παλαιστίνης μετά την πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και όταν ολοκληρώθηκε, δημιουργήθηκε η ένταση με τις Αστυνομικές Δυνάμεις.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας αρχικά διεκόπη και στη συνέχεια δόθηκε προσωρινά μια λωρίδα. Οι Αρχές προέβησαν σε προσαγωγές.

