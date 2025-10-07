Λογαριασμός
Αποκλειστικό ΣΚΑΪ: Σε βίντεο η στιγμή της σύλληψης των Τούρκων με τα 147 όπλα στον Έβρο

Ο ΣΚΑΪ δημοσιεύει βίντεο από τη σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο με 147 πιστόλια. Οι συνοριοφύλακες τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν στο Τυχερό

Σε βίντεο η στιγμή της σύλληψης Τούρκων με 147 όπλα στον Έβρο

Αποκλειστικό βίντεο από τη σύλληψη των Τούρκων στον Έβρο που μετέφεραν 147 πιστόλια, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, κοντά στο χωριό Τυχερό, κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής στον Έβρο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης από την ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων, η οποία εντόπισε τους 13 Τούρκους στο σημείο.

Αρχικά, οι συνοριοφύλακες τους διατάζουν να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν τα όπλα και άλλα εξαρτήματα.

Στη συνέχεια, τους καλούν να πλησιάσουν έναν-έναν προς την ομάδα, όπου και συλλαμβάνονται.

