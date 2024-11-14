Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σε ποιους να ευχηθείτε «χρόνια πολλά«

Σήμερα η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και του Φιλίππου του Αποστόλου. 

Εορτολόγιο

Σήμερα, 14 Νοεμβρίου, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και του Φιλίππου του Αποστόλου. 

Επομένως, σήμερα μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους : Γρηγόρη, Γρηγόριο, Γόλη, Γρηγορία, Φίλιππο, Φίλιππα, Φιλιππή, Φιλιππάκη. 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη
☀ Ανατολή ήλιου: 07:05 - Δύση ήλιου: 17:14

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark