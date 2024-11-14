Σήμερα, 14 Νοεμβρίου, η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και του Φιλίππου του Αποστόλου.

Επομένως, σήμερα μην ξεχάσετε να ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους : Γρηγόρη, Γρηγόριο, Γόλη, Γρηγορία, Φίλιππο, Φίλιππα, Φιλιππή, Φιλιππάκη.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη

☀ Ανατολή ήλιου: 07:05 - Δύση ήλιου: 17:14

