Επαναλειτουργεί μετά από 21 χρόνια το κολυμβητήριο στο Ολυμπιακό Χωριό

Έπειτα από πολλά χρόνια, 21 για την ακρίβεια, το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Χωριού τέθηκε και πάλι σε λειτουργία! Ένας χώρος, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί μετά το 2004, όταν οι αθλητές και οι αθλήτριες των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων προπονούνταν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που είχαν διεξαχθεί στην Αθήνα.

Τα εγκαίνια της πισίνας, έγιναν από τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και την Επιτροπή Διοίκησης του του Εθνικού Αθλητικού – Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, καθώς επίσης και παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερο χρώμα προσέδωσε η συμμετοχή των παιδιών από δύο τοπικά Δημοτικά Σχολεία (26ο και 29ο), καθώς και των τμημάτων Παίδων – Κορασίδων της ΑΕΚ και Νεανίδων του ΝΟ Βουλιαγμένης, που εκτέλεσαν χορογραφίες καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Η ανακατασκευή της πισίνας κόστισε περί τα 600.000€, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών έργων της Lamda Development για τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Σε αυτές περιλαμβάνονταν το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και η κολυμβητική δεξαμενή, ενώ η ανακατασκευή έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο του 2024.

Τις επόμενες εβδομάδες θα τοποθετηθεί και το κάλυμμα για τη θερμική προφύλαξη της ανακατασκευασμένης πισίνας, ενώ έως το τέλος της άνοιξης θα ολοκληρωθεί και η επέκταση των αποδυτηρίων.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων της ανακατασκευής βραβεύτηκαν οι Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες του υγρού στίβου το 2004, στους οποίους δόθηκε το συλλεκτικό νόμισμα για τα 20 χρόνια από τους Αγώνες της Αθήνας.



