Ομόνοια: Εισβολέας σε σπίτι πιάστηκε από περιπολία αστυνομικών

Συνελήφθη επ' αυτοφώρω το βράδυ της Τρίτης, από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, 38χρονος από την Τουρκία, κατά την προσπάθειά του να διαρρήξει ένα σπίτι στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που περιπολούσαν τον ευρύτερο τομέα της Ομόνοιας και κλήθηκαν για περιστατικό διάρρηξης οικίας, μετέβησαν άμεσα και εντόπισαν εντός της οικίας τον 38χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.

Παράλληλα, κατά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, εντοπίστηκε σε παρακείμενο σημείο 45χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και οι αστυνομικοί τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο οδηγός στη θέα των αστυνομικών επιτάχυνε και αποπειράθηκε να διαφύγει, τραυματίζοντας ελαφρά αστυνομικό της 'Αμεσης Δράσης στο πόδι και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε τοίχο.

Στη συνέχεια ο 45χρονος επιχείρησε να διαφύγει, όμως αστυνομικοί, τρέχοντας, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί λίγες μέρες πριν από την περιοχή της Νίκαιας και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 45χρονου για κλοπή, σωματική βλάβη, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια.

Οι συλληφθέντες, με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

