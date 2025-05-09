Άγνωστοι βανδάλισαν τον Λευκό Πύργο, το εμβληματικό μνημείο στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε αντιληπτό νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Οι άγνωστοι σχημάτισαν τα γράμματα Π, Ε, Τ και Σ στην μπροστινή όψη του μνημείο.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ ενώ αναμένονται και συνεργεία του Δήμου για να καθαρίσουν το γκράφιτι.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το thestival.gr:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.