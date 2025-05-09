Λογαριασμός
Άγνωστοι έκαναν γκράφιτι στον Λευκό Πύργο - Δείτε εικόνες και βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ ενώ αναμένονται και συνεργεία του Δήμου για να καθαρίσουν το γκράφιτι - Έγραψαν γράμματα στο μνημείο

Λευκός Πύργος

Άγνωστοι βανδάλισαν τον Λευκό Πύργο, το εμβληματικό μνημείο στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε αντιληπτό νωρίς το πρωί της Παρασκευής. 

Οι άγνωστοι σχημάτισαν τα γράμματα Π, Ε, Τ και Σ στην μπροστινή όψη του μνημείο.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ ενώ αναμένονται και συνεργεία του Δήμου για να καθαρίσουν το γκράφιτι.

