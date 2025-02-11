Σεισμός στην Αταλάντη - Αισθητός στην Αθήνα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:23 στην περιοχή της Αταλάντης.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης, με εστιακό βάθος 15,5 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αθήνας.
Πηγή: skai.gr
