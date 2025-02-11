Λογαριασμός
Σεισμός στην Αταλάντη - Αισθητός στην Αθήνα

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης, με εστιακό βάθος 15,5 χιλιόμετρα

Σεισμός στην Αταλάντη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:23 στην περιοχή της Αταλάντης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αταλάντης, με εστιακό βάθος 15,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αθήνας.

Σεισμός

Σεισμός Αταλάντη
