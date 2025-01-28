Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η υπόθεση της βάναυσης κακοποίησης του 3χρονου παιδιού στην Κρήτη από την μητέρα του και τον σύντροφό της. Το αγοράκι παραμένει στη ΜΕΘ σε βαριά κατάσταση, με τον αναπληρωτή διευθυντή του ΠΑΓΝΗ να αναφέρει στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ πως «δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα».

Σύμφωνα με τον Στέλιο Κτεναδάκη, «το παιδί παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων διασωληνωμένο, σε βαριά κατάσταση, ουσιαστικά χωρία αλλαγή από χτες.

Το παιδί διεκομίσθη με ένα βαρύ τραύματα στο κεφάλι, μια βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση αλλά και πολλαπλές κακώσεις στον κορμό και στα άκρα. Φαίνεται ότι υπήρχαν και παλαιότερες και πρόσφατες αλλοιώσεις στο δέρμα του».

Όπως τονίζει «είναι σε πολύ βαριά κλινική εικόνα, τα επόμενα 24ωρα είναι πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της υγείας του. Οι ελπίδες μας είναι μαζί με το παιδάκι αλλά ομολογώ πως είναι σε πολύ βαριά κατάσταση».

Ερωτώμενος για το πώς άντεξε το παιδάκι τόσο βαριά κακοποίηση, ο γιατρός αναφέρει πως «ειλικρινά, για όλους τους γιατρούς που έτυχε να δούμε το παιδάκι, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί».

Μάλιστα, επιβεβαιώνει πως το παιδί έχει εγκαύματα επαφής στο κορμί του, τα οποία πιθανώς προκλήθηκαν από τσιγάρα. Για το εάν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που είναι στο πλευρό του τις δύσκολες αυτές ώρες, ο κ. Κτεναδάκης αναφέρει πως: «Έχουμε έρθει σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία και απ’ ότι γνωρίζω η γιαγιά του παιδιού, δεν ξέρω από ποια πλευρά, θα ταξιδέψει στην Κρήτη».

Την Τετάρτη οι απολογίες μητέρας και συντρόφου – Παραιτήθηκε ο δικηγόρος

Την ίδια ώρα, αύριο, Τετάρτη περνούν το κατώφλι του ανακριτή οι κακοποιητές του 3χρονου, η ίδια του η μητέρα και ο σύντροφός της.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινικές διώξεις για: απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμο άτομο κατά συναυτουργία και κατ’ επανάληψη, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συναυτουργία και κατ’ επανάληψη, οπλοχρησία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 44χρονου με γραπτή του δήλωση ανέφερε χτες, Δευτέρα, πως παραιτείται από την υπεράσπισή του και πλέον οι αρχές αναμένεται να ορίσουν δικηγόρο τόσο τον ίδιον, όσο και στη 26χρονη μητέρα.

Καταγεγραμμένα σε βίντεο τα βασανιστήρια στο 3χρονο αγοράκι

Όπως έγινε γνωστό, τα βασανιστήρια στο παιδάκι υπάρχουν καταγεγραμμένα και σε βίντεο. Οι εικόνες φρίκης δείχνουν, όπως έγραψε το Cretalive.gr, τα σημάδια της κακοποίησης στο κορμάκι του παιδιού με καψίματα από τσιγάρο, στα γεννητικά του όργανα, χτυπήματα στο κεφάλι, τη μέση, τα ποδαράκια του και μώλωπες παντού.

Τα βίντεο της ντροπής βρέθηκαν στο κινητό του 44χρονου και μάλιστα όσοι αστυνομικοί είδαν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με το παιδάκι, ξέσπασαν σε κλάματα, καλώντας μάλιστα συναδέλφους τους να μην τα δουν. Ο 44χρονος φέρεται να υποστηρίζει πάντως ότι το παιδί έπεσε στο τραπεζάκι και χτύπησε το κεφάλι του, ενώ η 26χρονη φέρεται να ισχυρίζεται ότι είχε πάει να πάρει καφέ, κι επιστρέφοντας, είδε το παιδί αναίσθητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα επίμαχα βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, φαίνεται ο 44χρονος να τραβά κάμερα «για να μην βρει τον μπελά του από την αστυνομία», υπονοώντας ότι τον μικρό Άγγελο είχε κακοποιήσει η μητέρα του. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά απλά αποδεικνύουν την συστηματική κακοποίηση του 3χρονου από τους φροντιστές του.

Οργή λαού

Η Κρήτη όπως και όλη η χώρα είναι σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις για την βάναυση κακοποίηση του μικρού παιδιού που αντί για αγάπη εισέπραττε αδιανόητη βία.

Πλήθος κόσμου βρισκόταν χθες έξω από τα δικαστήρια την ώρα που στον εισαγγελέα βρίσκονταν η 26χρονη μητέρα με τον 44χρονο σύντροφό της.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι αστυνομικοί τους οδήγησαν έξω από το δικαστικό μέγαρο προκειμένου να μεταφερθούν στο αστυνομικό τμήμα για κράτηση. Στη θέα τους το οργισμένο πλήθος άρχισε να τους γιουχάρει και να τους αποδοκιμάζει, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα.

