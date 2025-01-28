Ιδιοκτήτης ταβέρνας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι τα λύματα από την τουαλέτα και την κουζίνα του καταστήματος κατέληγαν ανεξέλεγκτα σε ρέμα. Πρόκειται για 45χρονο που συνελήφθη για περιβαλλοντική ρύπανση και οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Είχε προηγηθεί επιτόπια αυτοψία στην επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, από μικτό κλιμάκιο αστυνομικών και υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών ακάθαρτων λυμάτων σε ρέμα από την εσωτερική τουαλέτα του καταστήματος, μέσω αγωγού, στο πρανές του οποίου εντοπίστηκαν ακαθαρσίες καθώς και η απόρριψη λυμάτων από την κουζίνα του καταστήματος, με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας.

«Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η ρύπανση του ρέματος, η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθώς και πρόκληση κινδύνου για τη δημόσια υγεία, λόγω της διασποράς των ακάθαρτων αστικών λυμάτων, με κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών» όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

