Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:55 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ρίμινι και Ελ. Βενιζέλου και δεν έχει υπάρξει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο #Νέας_Ιωνίας Αττικής.

Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2025

Πηγή: skai.gr

