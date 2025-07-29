Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:55 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ρίμινι και Ελ. Βενιζέλου και δεν έχει υπάρξει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα.
Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο #Νέας_Ιωνίας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2025
Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
