Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Νέα Ιωνία

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:55 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ρίμινι και Ελ. Βενιζέλου - Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα

UPDATE: 03:43
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:55 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Ρίμινι και Ελ. Βενιζέλου και δεν έχει υπάρξει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

