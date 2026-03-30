Εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής, βάζοντας στο στόχαστρο 2 ΑΤΜ και επαγγελματικό όχημα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 01:25 σήμερα Δευτέρα στην οδό Πατησίων, στα Πατήσια, εξερράγη αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε ΑΤΜ, προκαλώντας φωτιά και ακολούθως ζημιές, Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από πετσέτα, νάιλον και προσάναμμα.

Πέντε λεπτά αργότερα, στόχος υπήρξε και ΑΤΜ σε κτίριο του δήμου στου Ζωγράφου, στην πλατεία Κύπρου. Από τη φωτιά, υπήρξαν υλικές ζημιές, ενώ βρέθηκαν υπολείμματα από κερί.

Στη συνέχεια, 30 λεπτά περίπου μετά (01:50), στην Κυψέλη, άγνωστοι δράστες περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικο όχημα που ανήκει σε σούπερ μάρκετ.

Για τα περιστατικά έγιναν 5 προσαγωγές από την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο και οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.