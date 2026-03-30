Δικογραφία σε βάρος 42χρονου ο οποίος εμπλέκεται σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών στη Θεσσαλονίκη με τη μέθοδο της απασχόλησης ατόμων σε ΑΤΜ καταστημάτων τραπεζών σχηματίστηκε μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 42χρονος από τον Νοέμβριο του 2025 ως τον Ιανουάριο του 2026 στις ευρύτερες περιοχές της Τούμπας, της Τριανδρίας, της Καλαμαριάς και της Χαριλάου, προέβη σε οκτώ κλοπές απασχολώντας τους παθόντες σε ΑΤΜ καταστημάτων τραπεζών και αφαιρώντας από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς δέκα χιλιάδες ευρώ συνολικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.