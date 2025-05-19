Μια συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε η μητέρα της 21χρονης Έμμας που έχασε άδικα τη ζωή της όταν οδηγός την παρέσυρε και εγκατέλειψε τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και ακόμα περισσότερο με την απόφαση των γονιών της που αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά της.

Σήμερα, η καρδιά της Έμμας χτυπά σε μία γυναίκα από τα Ιωάννινα, η οποία μαζί με τη μητέρα του κοριτσιού μίλησαν αποκλειστικά στην ΕΡΤ.

Η Κέλλυ Καμπάκη μιλώντας για τον πρόωρο χαμό της Έμμας που ήταν μόλις 21 ετών είπε ότι η κόρη της είχε εκδηλώσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Η συγκλονιστική συνέντευξη:

«Μόλις τρεις μήνες πριν το τροχαίο, η Εμμανουέλα μού είπε με τη μικρή μου κόρη ότι αν γίνει κάτι θέλουν να δωρίσω τα όργανά τους. Μόλις το άκουσα, τις μάλωσα και ούτε ήθελα να το συζητήσω φυσικά. Ένιωσα την καρδιά μου να σταματάει, ένιωσα σαν να το γρουσουζεύουν και ήθελα απλά να διώξω τη στιγμή» ανέφερε η μητέρα της 21χρονης Έμμας και πρόσθεσε: «Δεν γνώριζα τίποτα (σ.σ. για τη δωρεά οργάνων), δεν το είχα συζητήσει ποτέ, δεν με είχε απασχολήσει ποτέ και δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και θα σας μιλάω. Ακόμα και μετά τη δωρεά οργάνων, ντρεπόμουν να βγω να κάνω δηλώσεις, δεν ήξερα τι να πω» λέει μεταξύ άλλων η Κέλλυ Καμπάκη, στην κάμερα της ΕΡΤ.

Η κ. Καμπάκη μίλησε για τις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν του τροχαίου μέχρι την ημέρα που αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της 21χρονης κόρης της. «Μετά το δεύτερο τεστ που έκαναν στον εγκέφαλο της Εμμανουέλας, δηλώθηκε και η ώρα θανάτου. Εκεί αποφασίσαμε να δωρίσουμε τα όργανά της, όπως η ίδια ήθελε. Ό,τι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, θέλαμε να το δώσουμε».

Η μητέρα της Έμμας αναφέρθηκε και στο ψυχολογικό φορτίο της γενναίας απόφασης που έλαβε με την οικογένειά της. «Πάντα σκεφτόμουν αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν καλοί όπως το παιδί μου, ήθελα τα όργανά της να χρησιμοποιηθούν με καλό τρόπο. Ήθελα να είναι άνθρωποι ζεστοί, οικείοι. Όλοι παλεύουμε σε αυτή τη ζωή, αλλά κάποιοι παλεύουν με νύχια και με δόντια» είπε και συμπλήρωσε: «Είμαι χαρούμενη που γνώρισα κάποιους ανθρώπους που έλαβαν τα όργανα της Εμμανουέλας και δεν πιστεύω ότι θα πήγαιναν σε καλύτερους ανθρώπους».

Η Σάντυ Λέντη, που έλαβε την καρδιά της 21χρονης φοιτήτριας, αφηγήθηκε πώς από τη μία ημέρα στην άλλη βρέθηκε να χρειάζεται μεταμόσχευση. «Ήμουν ένας υγιής άνθρωπος μέχρι τα 32 μου που ανακάλυψα σε τυχαίο έλεγχο ότι πάσχω από μυοκαρδίτιδα σε οξεία μορφή. Εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια που κράτησε συνολικά δέκα χρόνια» ανέφερε και συνέχισε: «Μετά από λίγα χρόνια έπαθα δεύτερη μυοκαρδίτιδα. Οι γιατροί μού είπαν ότι είναι σαν να με χτύπησαν κεραυνοί δύο φορές, η καρδιά ήταν σε φθίνουσα πορεία. Ώσπου κάποια στιγμή κατέρρευσα. Όταν μου είπαν ότι βρέθηκε μόσχευμα, κατάλαβα ότι επρόκειτο για την Έμμα και ήταν ακόμη πιο δυνατό το συναίσθημα. Πήγαινα γνωρίζοντας το πρόσωπο του ανθρώπου που μου έδινε δεύτερη ζωή».

Αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε ότι βρέθηκε το μόσχευμα, η κ. Λέντη σημείωσε: «Είναι σκληρό να σκέφτεσαι ότι με τον θάνατο κάποιου άλλου μπορείς να ζήσεις εσύ. Τη στιγμή του τηλεφωνήματος πέρασε η σκέψη από το μυαλό μου “πόσο δίκαιο είναι αυτό”, αλλά μπαίνει η λογική μπροστά και βλέπεις τους ανθρωπιστικούς λόγους της δωρεάς οργάνων. Μια γενναία απόφαση ενός ανθρώπου τυχαίνει να καλύπτει τη δική μου ανάγκη για ζωή».

