Άλλο ένα περιστατικό με ταξί που χρέωσε υπέρογκο ποσό για απόσταση λίγων μέτρων καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Στο τελευταίο περιστατικό οδηγός ταξί φαίνεται ότι χρέωσε 344 ευρώ σε επιβάτιδα η οποία μάλιστα δεν είχε προλάβει να μπει καν στο όχημα για μία διαδρομή ενός λεπτού.

Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί, Πέτρος Διπλάρης, η κοπέλα, κάλεσε μέσω εφαρμογής το συνεργαζόμενο ταξί το οποίο δεν πλησίασε στο στίγμα το οποίο είχε δηλώσει η γυναίκα. Ωστόσο, πατήθηκε επιβίβαση και μετά από περίπου 300 μέτρα πατήθηκε αποβίβαση και έγινε η χρέωση του ποσού των 344 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΣΚΑΙ Live You, η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε το αίτημα για το ταξί απάντησε πως μόλις επιβεβαιωθεί παραβίαση ο συγκεκριμένος οδηγός απενεργοποιείται αμέσως από την πλατφόρμα και ο επιβάτης αποζημιώνεται πλήρως και άμεσα όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Υπενθυμίζεται πως «χρυσάφι» είχαν πληρώσει τουρίστες μια διαδρομή με ταξί από το κέντρο της Αθήνας στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μια παρέα 5 Ολλανδών κάλεσε ταξί από την Ερμού για να πάει στο Παγκράτι, μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων και την πλήρωσε 292 ευρώ!

Οι τουρίστες κάλεσαν το ταξί μέσω εφαρμογής και μπήκαν στο όχημα και τα 5 άτομα, που επίσης απαγορεύεται. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους είδαν τον υπέρογκο λογαριασμό, ο οποίος κανονικά θα ήταν 7-9 ευρώ.

Αρχικά, παραξενεύτηκαν, αλλά δεν ήταν σίγουροι πως έπεσαν θύματα απάτης και ίσως πίστεψαν πως αυτή είναι η χρέωση στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα ωστόσο ξανακάλεσαν ταξί, από Ακρόπολη για Παγκράτι και ο οδηγός τους χρέωσε 10 ευρώ.

Ρώτησαν γιατί είναι αυτή η τιμή και όταν διηγήθηκαν τι είχε συμβεί ο οδηγός ταξί έπαθε σοκ και ενημέρωσε το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής για την απάτη.

