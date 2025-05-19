Άλλο ένα περιστατικό με ταξί που χρέωσε υπέρογκο ποσό για απόσταση λίγων μέτρων καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας.
Στο τελευταίο περιστατικό οδηγός ταξί φαίνεται ότι χρέωσε 344 ευρώ σε επιβάτιδα η οποία μάλιστα δεν είχε προλάβει να μπει καν στο όχημα για μία διαδρομή ενός λεπτού.
Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί, Πέτρος Διπλάρης, η κοπέλα, κάλεσε μέσω εφαρμογής το συνεργαζόμενο ταξί το οποίο δεν πλησίασε στο στίγμα το οποίο είχε δηλώσει η γυναίκα. Ωστόσο, πατήθηκε επιβίβαση και μετά από περίπου 300 μέτρα πατήθηκε αποβίβαση και έγινε η χρέωση του ποσού των 344 ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΣΚΑΙ Live You, η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε το αίτημα για το ταξί απάντησε πως μόλις επιβεβαιωθεί παραβίαση ο συγκεκριμένος οδηγός απενεργοποιείται αμέσως από την πλατφόρμα και ο επιβάτης αποζημιώνεται πλήρως και άμεσα όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Δείτε βίντεο από την εκπομπή του ΣΚΑΙ Live You:
Υπενθυμίζεται πως «χρυσάφι» είχαν πληρώσει τουρίστες μια διαδρομή με ταξί από το κέντρο της Αθήνας στο Παγκράτι.
Συγκεκριμένα, στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μια παρέα 5 Ολλανδών κάλεσε ταξί από την Ερμού για να πάει στο Παγκράτι, μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων και την πλήρωσε 292 ευρώ!
Οι τουρίστες κάλεσαν το ταξί μέσω εφαρμογής και μπήκαν στο όχημα και τα 5 άτομα, που επίσης απαγορεύεται. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους είδαν τον υπέρογκο λογαριασμό, ο οποίος κανονικά θα ήταν 7-9 ευρώ.
Αρχικά, παραξενεύτηκαν, αλλά δεν ήταν σίγουροι πως έπεσαν θύματα απάτης και ίσως πίστεψαν πως αυτή είναι η χρέωση στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα ωστόσο ξανακάλεσαν ταξί, από Ακρόπολη για Παγκράτι και ο οδηγός τους χρέωσε 10 ευρώ.
Ρώτησαν γιατί είναι αυτή η τιμή και όταν διηγήθηκαν τι είχε συμβεί ο οδηγός ταξί έπαθε σοκ και ενημέρωσε το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής για την απάτη.
Δείτε όλο το ρεπορτάζ:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.