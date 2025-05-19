Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σύγκρουση σημειώθηκε στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, στο οποίο ενεπλάκησαν μια νταλίκα, ένα φορτηγάκι και ένα αυτοκίνητο. Κλειστές αυτήν την ώρα είναι η μεσαία λωρίδα και η λωρίδα εξόδου προς την Αχαρνών.

Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε μήκος 9 χιλιομέτρων από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη προς τη γέφυρα Αχαρνών. Προτείνεται εναλλακτικά η χρήση της λεωφόρου Πατησίων , της Θηβών ή της Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται, επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος του Παλατιού Χαΐδαρίου προς την Κηφισού, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιώς-Σταδίου.

Πηγή: skai.gr

