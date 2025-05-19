Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουρές 9 χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου μεταξύ νταλίκας, φορτηγού και ΙΧ

Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος του Ρέντη προς τη γέφυρα Αχαρνών - Προτείνεται εναλλακτικά η χρήση των λεωφόρων Αχαρνών, Πατησίων ή Θηβών

UPDATE: 13:59
Κηφισός

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σύγκρουση σημειώθηκε στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, στο οποίο ενεπλάκησαν μια νταλίκα, ένα φορτηγάκι και ένα αυτοκίνητο. Κλειστές αυτήν την ώρα είναι η μεσαία λωρίδα και η λωρίδα εξόδου προς την Αχαρνών.

Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε μήκος 9 χιλιομέτρων από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντη προς τη γέφυρα Αχαρνών. Προτείνεται εναλλακτικά η χρήση της λεωφόρου Πατησίων , της Θηβών ή της Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται, επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος του Παλατιού Χαΐδαρίου προς την Κηφισού, στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή και στον άξονα Πειραιώς-Σταδίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηφισός φορτηγό νταλίκα τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark