Σε 10.553 ανήλθαν το 2023 τα τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το 2022 κατά το οποίο είχαν συμβεί 10.487 ατυχήματα. Ο συνολικός αριθμός των παθόντων στα οδικά τροχαία ατυχήματα παρουσίασε αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με το 2022 (13.461 το 2023 έναντι 13.279 το 2022).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 646 νεκροί (μείωση 1,2%), 659 βαριά τραυματίες (μείωση 0,8%) και 12.156 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 1,6%).

Από το σύνολο των 646 νεκρών, το 72,6% αφορούσε σε οδηγούς, το 11,6% σε μεταφερόμενους επιβάτες και το 15,8% σε πεζούς. Η αναλογία ανδρών και γυναικών ήταν 82% και 18% αντίστοιχα.

Οι νεκροί κατανέμονται κατά ομάδες ηλικιών ως εξής: 0- 24 ετών 17,8%, 25- 49 ετών 30%, 50- 64 ετών 21,7% και άνω των 65 ετών 28,8%. Από την ανάλυση των νεκρών κατά κατηγορία παθόντα και ηλικιακή ομάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό (33,9%) για τους οδηγούς παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 25- 49 ετών. Για τους μεταφερόμενους, το μεγαλύτερο ποσοστό (33,3%) παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 0- 24 ετών, ενώ για τους πεζούς το μεγαλύτερο ποσοστό (55,9%) παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω.

Από το σύνολο των 646 νεκρών, 245 (37,9%) επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα, 250 (38,7%) σε δίτροχα (συμπεριλαμβανομένων μοτοποδηλάτων) και 102 (15,8%) ήταν πεζοί.

Από την κατανομή των νεκρών κατά περιοχή που συνέβη το ατύχημα, παρατηρείται ότι σε κατοικημένη περιοχή το 26,1% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 46% σε δίτροχα. Σε μη κατοικημένη περιοχή τα ποσοστά ανέρχονται σε 48,6% επιβαίνοντες σε επιβατικά οχήματα και 32,6% σε δίτροχα. Σε αυτοκινητόδρομο το 69,7% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 15,2% σε δίτροχα.

Το 2023 ο δείκτης ατυχημάτων ανά 1.000.000 κατοίκους σε σύνολο χώρας ήταν 1.013,3. Η Περιφέρεια Αττικής ήταν πρώτη στην κατάταξη με 1.474,9 ατυχήματα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν δεύτερη με 1.194,6 ατυχήματα και στην τρίτη θέση ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 1.160,1 ατυχήματα.

Ο δείκτης του αριθμού των νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους σε σύνολο χώρας ήταν 62. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν πρώτη στην κατάταξη με δείκτη 119,3, τη δεύτερη θέση είχε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με δείκτη 118,7 και ακολουθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 89,9.

Ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων (1.099) και νεκρών (78) καταγράφηκε τον Ιούλιο, με ποσοστό 10,4% στο σύνολο των ατυχημάτων του έτους και 12,1% στο σύνολο των νεκρών. Ο μικρότερος αριθμός ατυχημάτων (668), με ποσοστό 6,3% και ο μικρότερος αριθμός νεκρών (33) με ποσοστό 5,1% καταγράφηκε τον Φεβρουάριο. Ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων συνέβη Παρασκευή (15,6%) και ακολουθεί η Πέμπτη (15,3%), ενώ ο μικρότερος αριθμός την Κυριακή (12,9%). Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών (16,4%) καταγράφηκε την Κυριακή.

Από το σύνολο των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, τα περισσότερα (44,8%) σημειώθηκαν από τη 12η έως και τη 18η ώρα, ενώ τα λιγότερα (7,7%) σημειώθηκαν από τη 2η έως και την 6η ώρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σημειώθηκε κατά τη 18η η ώρα, (46 νεκροί, 7,1%), ενώ ο μικρότερος αριθμός σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες και ειδικά την 3η ώρα (9 νεκροί, 1,4%).

Ως προς την κατανομή των ατυχημάτων στις ημέρες της εβδομάδας, ποσοστό 73,5% συνέβη από Δευτέρα έως και Παρασκευή και το υπόλοιπο 26,5% το Σαββατοκύριακο. Η αντίστοιχη κατανομή, ως προς τους νεκρούς, είναι 67,6% από Δευτέρα έως και Παρασκευή και 32,4% το Σαββατοκύριακο.

Από το σύνολο των 10.553 ατυχημάτων, τα 9.909 (93,9%) συνέβησαν σε συνθήκες καλοκαιρίας, με 579 νεκρούς (89,6%). Σε σχέση με τις υπόλοιπες ατμοσφαιρικές συνθήκες, 259 και 201 ατυχήματα συνέβησαν σε συνθήκες ψιλής βροχής και βροχής αντίστοιχα (2,5% και 1,9%), με αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου σε 29 και 22 άτομα αντίστοιχα (4,5% και 3,4%).

Ως προς τα ατυχήματα, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (62,3%), με κυριότερο τύπο σύγκρουσης την «πλαγιομετωπική» (40,3%). Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν η «παράσυρση πεζού/ζώου» (16%) και ακολουθεί η «εκτροπή/ανατροπή οχήματος» (14,3%).

Ως προς τους νεκρούς, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό 40,7%, (263 νεκροί) και ακολουθεί η κατηγορία «εκτροπή/ανατροπή οχήματος» με 28,2% (182 νεκροί). Αναφορικά με τον τύπο σύγκρουσης, το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών έχει η «πλαγιομετωπική» με 124 νεκρούς και ποσοστό 19,2% στο σύνολο των νεκρών και ακολουθεί η «παράσυρση πεζού» με 102 νεκρούς και ποσοστό 15,8% στο σύνολο των νεκρών.

Ως προς τους ελιγμούς του οχήματος που πιθανόν συνετέλεσαν στο ατύχημα, η κατηγορία «άλλος ελιγμός» αναφέρθηκε ως ο κυριότερος ελιγμός με ποσοστό 17,1% στο σύνολο των ατυχημάτων. Ακολουθούν η «μη διακοπή πορείας πριν από STOP» με 16,5% και η «κανονική πορεία» με 13,4%.

Ως προς τους νεκρούς, η «ταχύτητα μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου», με ποσοστό 19,8% (128 νεκροί), αναφέρθηκε ως ο κυριότερος ελιγμός του α' οχήματος που πιθανόν συνετέλεσε στο ατύχημα. Ακολουθεί η «είσοδος στο αντίθετο ρεύμα» με 19,2% (124 νεκροί) και η «κανονική πορεία» με 17,2% (111 νεκροί). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κατηγορία «άλλος ελιγμός» περιλαμβάνεται η μέθη, η απρόσεκτη οδήγηση, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας και λοιπές περιπτώσεις που δεν περιγράφονται στους ελιγμούς.

Πηγή: skai.gr

