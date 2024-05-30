Περισσότερες από 150 δημοπρασίες, μέσω των οποίων έχουν δημοπρατηθεί πάνω από 60.000 αντικείμενα μέχρι σήμερα, με πολλά εξ αυτών να ξεπερνούν σημαντικά τις εκτιμήσεις, έχει πραγματοποιήσει ο Oίκος δημοπρασιών VERGOS, όπως ανακοίνωσε με αφορμή την συμπλήρωση 35 χρόνων λειτουργίας του, ενώ όλοι οι καταξιωμένοι ζωγράφοι και γλύπτες έχουν εκπροσωπηθεί με έργα τους στις δημοπρασίες του Οίκου.

Ειδικότερα, παγκόσμια και πανελλαδικά ρεκόρ τιμής πώλησης έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί όπως για τον Γιάννη Τσαρούχη, τον Κωνσταντίνο Παρθένη, τον Takis, τον Γιάννη Κουνέλλη, αναδεικνύοντας τη δυναμική της εγχώριας δευτερογενούς αγοράς τέχνης.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο managing director του οίκου Ανδρέας Βέργος μερικά από τα υψηλότερα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια είναι:

- Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989),«Μάης»: υψηλότερη τιμή πώλησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο για έργο του Γιάννη Τσαρούχη: 475.542 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη δημοπρασία «Νεοελληνική Ζωγραφική & Γλυπτική 19oυ & 20ού αιώνα¬, Ζάππειο Μέγαρο (1 /06/2023).

Το έργο ανήκει σε μία αριστουργηματική σειρά από 12 πίνακες που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης, ένας για κάθε μήνα του έτους, αντλώντας την έμπνευσή του από τις διακοσμήσεις LouisPhilippe με φόντο χρυσό και τις γαλλικές εικόνες της Σταυρώσεως του 15ου αιώνος.

- Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967), «H αποθέωση της Ομορφιάς» (1940): υψηλότερη τιμή πώλησης για την ελληνική αγορά τέχνης και ανάμεσα στις 5 υψηλότερες σε παγκόσμιο επίπεδο: 378.120 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη δημοπρασία «Νεοελληνική Ζωγραφική και Γλυπτική, Ιστορικά και Φιλελληνικά Αντικείμενα», Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς, (27/01/2021).

- Takis(1925-2019), έργο που ανήκει στη σειρά «Σινιάλα»: υψηλότερη τιμή πώλησης σε παγκόσμιο επίπεδο: 190.300 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη δημοπρασία «Νεοελληνική Ζωγραφική και Γλυπτική, Ιστορικά και Φιλελληνικά Αντικείμενα»,Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς (17/06/2021).

- Γιάννης Κουνέλλης (1936-2017), «Χωρίς τίτλο» (2001): η υψηλότερη τιμή στην Ελλάδα και 4η παγκόσμια: 259.600 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε στη δημοπρασία «Νεοελληνική Ζωγραφική, Πολύτιμα κοσμήματα», Ζάππειο Μέγαρο (19/05/2019).

Δεν είναι λίγες δε οι περιπτώσεις που σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο ένα έργο τέχνης να έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον και μετά από πολλά «χτυπήματα» η τιμή πώλησης να είναι πολλαπλάσια από την αρχική.

Ενδεικτικά, ο Ανδρέας Βέργος αναφέρει:

«Η σπανιότητα του αυτόγραφου διάσημου ποιήματος "Che fece ... ... il gran rifiuto" του Κωνσταντίνου Καβάφη, προσέλκυσε εξαρχής το έντονο ενδιαφέρον των συλλεκτών. Με αρχική εκτίμηση 6.000 ευρώ, το αυτόγραφο δέχθηκε 31 απανωτά χτυπήματα από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, που όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν έντονο ενθουσιασμό και ανυπομονησία στο κοινό που παρακολουθούσε τη δημοπρασία. Η τελική τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 67.000 ευρώ».

Φωτογραφίες από vergosauctions.com

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

