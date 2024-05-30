Οι CHÓRES της Μαρίννας Σάττι στην Εθνική Λυρική Σκηνή στις 5 Ιουνίου

Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 στις 20.30. Με τη συμμετοχή της πλήρους σύνθεσης της χορωδίας, οι CHÓRES προτείνουν ένα δυναμικό πολυφωνικό πρόγραμμα όπου περίφημες χορωδιακές διασκευές ελληνικών αλλά και διεθνών παραδοσιακών μελωδιών συμπλέκονται με νέες μεταγραφές και συνθέσεις, πολλές από αυτές γραμμένες ειδικά για το σύνολο από διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες.

Μετά από μια εκρηκτική χρονιά γεμάτη συναρπαστικές εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Ζάππειο Μέγαρο, το Παναθηναΐκό Στάδιο, η Στοά του Αττάλου και το Μουσείο της Ακρόπολης και βαρύνουσες εκδηλώσεις όπως η Τελετή Έναρξης της Ολυμπιάδας Τεχνών Olymp'Arts, η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας και το 2ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής της ΕΛΣ, το χορωδιακό σύνολο CHÓRES επιστρέφει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στον πυρήνα του βασικού του ρεπερτορίου.

Με πάνω από εκατόν είκοσι συμμετέχουσες επί σκηνής, οι CHÓRES προσεγγίζουν τις ποικιλόμορφες αυτές συνθέσεις με τη φρέσκια και αντισυμβατική ματιά που χαρακτηρίζει τη σταθερά ανερχόμενη πορεία τους, φωτίζοντας το παραδοσιακό μουσικό υλικό με σύγχρονους, απροσδόκητους τρόπους και αναδεικνύοντας τις ξεχωριστές φωνητικές ικανότητες των μελών τους.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα των συνθετών Μιχάλη Αδάμη, Σιμέλας Εμμανουηλίδου, Γιάννη Ιωαννίδη, Ζόλταν Κόνταϋ, Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη, Νίκου Κυπουργού, Μάρθας Μαυροειδή, 'Αλκη Μπαλτά, Λάιος Μπάρντος, Μαργαρίτας Παπαδημητρίου, Χρήστου Σαμαρά και Φίλιππου Τσαλαχούρη, καθώς και παραδοσιακές συνθέσεις.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι της Μαρίνας Σάττι, το σύνολο διευθύνουν οι μόνιμες αρχιμουσικοί του Ειρήνη Πατσέα, Χριστίνα Πουπάλου και Σιμέλα Εμμανουηλίδου και την κινησιολογία επιμελείται ο χορογράφος Σταύρος Αλέξανδρος Ικμπάλ.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr .

Λίγα λόγια για το χορωδιακό σύνολο CHÓRES

Το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES αποτελεί ένα καλλιτεχνικό φυτώριο που δημιουργήθηκε από τη Μαρίνα Σάττι με σκοπό τόσο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μελών του στη μουσική, τον χορό και την υποκριτική όσο και τη διαμόρφωσή τους ως καλλιτέχνιδων με ευρεία παιδεία και κοινωνική αντίληψη.

Οι CHÓRES πειραματίζονται πάνω στη σύνδεση διαφορετικών αισθητικών και πολιτιστικών στοιχείων υπερβαίνοντας γεωγραφικά και ηλικιακά σύνορα και αξιοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα. Αριθμούν πλέον περισσότερες από 150 γυναίκες ηλικίας 15-60 ετών, οι οποίες εξασκούνται σε τακτική βάση σε ολόκληρο το φάσμα των παραστατικών τεχνών. Το πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, τραγούδια των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις και επεξεργασίες παραδοσιακών τραγουδιών Ελλήνων και ξένων συνθετών, αρκετές από τις οποίες γράφτηκαν ειδικά για τις CHÓRES.

Συνεργάζονται με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως φιλοξενούμενο σύνολο και έχουν λάβει μέρος σε πολυάριθμες συναυλίες, παραστάσεις και χορωδιακά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του θεσμού «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», διοργανώθηκε το Μυστήριο_96 ΚΟΡΕΣ, μια δράση εκπαιδευτικού και παραστατικού χαρακτήρα που περιλάμβανε τη συγκρότηση τοπικού χορωδιακού συνόλου, τακτικές συναντήσεις και εργαστήρια, καθώς και καλλιτεχνικές δράσεις στην πόλη της Ελευσίνας με αποκορύφωμα την εμφάνιση του συνόλου στην Τελετή Έναρξης τον Φεβρουάριο του 2023.

Τον Απρίλιο του 2024 η χορωδία έλαβε μέρος στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας των 33ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τραγουδώντας τον Ολυμπιακό Ύμνο σε συνεργασία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.