“Κωμωδία…αντίδοτο στην παρακμή” στο 3ο Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης Ανοιχτή Πρόσκληση Καλλιτεχνών & Θεατρικών Ομάδων Ιθάκη, 29 Μαΐου 2024 - Σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε από κάθε είδους βία, αποξένωση, αδιέξοδο και ηθικό μαρασμό η κωμωδία μπορεί να αποτελέσει το αντίδοτο στη σήψη.

Έτσι λοιπόν για 3η χρονιά φέτος από 17 έως 22 Σεπτεμβρίου 2024, στο νησί της Ιθάκης θα πραγματοποιηθεί το “Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης” βασισμένο στους άξονες Καλλιτεχνική δράση - Πολιτιστική παραγωγή - Εκπαιδευτική δραστηριότητα. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ αναλαμβάνουν από κοινού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατρολόγος και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη.

Η θεματική του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2024 θα έχει τίτλο: "Κωμωδία, αντίδοτο στην παρακμή" με στόχο να μας κάνει να αναθαρρήσουμε με την παιγνιώδη και ενθουσιαστική της ανάσα, να μας δώσει κουράγιο αφού με τα εκλεκτά της εργαλεία μας επιτρέπει να γελάσουμε ακόμα και με τα ίδια μας τα βάσανα, να ανοίξει τον συναισθηματικό μας ορίζοντα, και τέλος με την μεγάλη σατιρική της δύναμη να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω τα κακώς κείμενα της κοινωνίας μας, να ασκήσουμε γόνιμη και ουσιαστική κριτική/αυτοκριτική και γιατί όχι, να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε νέες φωτεινές διεξόδους στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης χωρίζεται σε τρία μέρη: το πρώτο μέρος ονομάζεται "ΑΥΛΑΙΑ" και αποτελεί το διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ. το δεύτερο μέρος ονομάζεται "ΣΚΗΝΗ" και περιλαμβάνει παραστάσεις μεγάλης διάρκειας και το τρίτο μέρος ονομάζεται "ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ" και περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα θεάτρου και παραστατικών τεχνών.

Ο διαγωνισμός "ΑΥΛΑΙΑ" με έπαθλο 1.000 ευρώ για τη ανάδειξη νέων καλλιτεχνών Η “ΑΥΛΑΙΑ” αποτελεί το διαγωνιστικό μέρος του "Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης”, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και πρωτότυπων θεατρικών παραστάσεων.

Κεντρικό πυρήνα στο διαγωνιστικό μέρος του “Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης” κατέχει ένα έπος τεράστιας λογοτεχνικής αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και άξιο λόγου σχετικά με τη σύγχρονη Ιθάκη, η “Οδύσσεια” του Ομήρου.

Ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να συνδέεται η Οδύσσεια με το «Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2024» αφορά στην παγκοσμιότητα αυτού του έπους-πυλώνα στην διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών.

Τα αρχετυπικά πρόσωπα θεϊκά και ανθρώπινα πυροδοτούν διαχρονικά την καλλιτεχνική έμπνευση και δημιουργία μέσα από τις περιπέτειες του κεντρικού ήρωα Οδυσσέα ώστε να μπορέσει να φτάσει στο νησί της Ιθάκης μας, τόπο του Νόστου και της Επιστροφής.

Το διαγωνιστικό μέρος του «Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης» θα διαρκέσει δύο από τις έξι συνολικά ημέρες της διάρκειας του Φεστιβάλ και σε αυτό θα συμμετέχουν οκτώ θεατρικά ζευγάρια, τα οποία θα έχουν προκριθεί και επιλεγεί από την Κριτική Επιτροπή.

Η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει το βραβείο καλύτερης θεατρικής παραγωγής και το ποσό των 1.000 €, ως ώθηση στο καλλιτεχνικό της έργο. Επιπλέον θα απονεμηθούν δύο βραβεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας. Περισσότερες πληροφορίες: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιούς από όλη την Ελλάδα καθώς και σε σπουδαστές θεατρικών σχολών.

Οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίλεπτο βίντεο στο οποίο θα παίζουν έναν αρχαίο ελληνικό μύθο ή παραμύθι.

Οι ομάδες θα πρέπει να στείλουν το παραπάνω link στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φεστιβάλ team@festivalithaki.gr έως Παρασκευή 28/06 και ώρα 11:59μ.μ. youtube, wetransfer/google drive). Τα οκτώ θεατρικά ζευγάρια που θα προκριθούν στον τελικό θα διαγωνιστούν σε μικρής διάρκειας θεατρικές παραστάσεις, αποτελούμενες από δύο πρόσωπα και εμπνευσμένες από την Οδύσσεια. Περισσότερα στο https://festivalithaki.gr/

Πληροφορίες για το ΣΚΗΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ: Στο δεύτερο μέρος έξι επαγγελματικοί θεατρικοί θίασοι θα παρουσιάσουν το έργο τους με παραστάσεις μεγάλης διάρκειας, το οποίο πρέπει να είναι σύγχρονο και ανεβασμένο από επαγγελματίες ηθοποιούς. Τα κριτήρια της επιλογής των θεατρικών παραστάσεων θα έχουν να κάνουν με τον στόχο του «Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2024», που είναι η ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου επινόησης, θεατρικού ντοκιμαντερ, performance, stand up, improv και άλλα νέα είδη, μέσα από την στήριξη και την προώθηση του ελληνικού θεατρικού έργου και των νέων ελλήνων καλλιτεχνών. Στο τρίτο μέρος του «Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2024», θα υλοποιηθούν θεατρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια από καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθηγητές πανεπιστημίου και δραματικών σχολών, ανοιχτά σε όλη την κοινωνία και όλες τις ηλικίες. Μέσα από τα θεατρικά σεμινάρια το «Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2024» ταυτόχρονα εντάσσει περισσότερα μέλη της τοπικής κοινωνίας στη δράση του και γίνεται ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο κοινό και τους καλλιτέχνες.

Για το δεύτερο και τρίτο μέρος του φεστιβάλ, οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες - θεατρικές ομάδες - εταιρείες μπορούν να αποστείλουν email στο team@festivalithaki.gr έως Παρασκευή 28/06 και ώρα 11:59μ.μ. Περισσότερα στο https://festivalithaki.gr/

