Φωτιά σε δάσος στις Πρέσπες

Nέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε, αυτή τη φορά, στις Πρέσπες 

Φωτιά στις Πρέσπες

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στις Πρέσπες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Ρίψεις νερού κάνουν και δύο αεροσκάφη.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Πρέσπες
