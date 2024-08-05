Φωτιά στις Πρέσπες

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στις Πρέσπες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης και 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Ρίψεις νερού κάνουν και δύο αεροσκάφη.





#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Δαβάκη του δήμου Πρεσπών Φλώρινας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 8ης και 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.