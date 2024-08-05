Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στον Πρόδρομο Αιτωλοακαρνανίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον #Πρόδρομος Αιτωλοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 5, 2024

Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής το οποίο ανέφερε να απομακρυνθούν προς τη Γουριώτισσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.