Φωτιά στον Πρόδρομο Αιτωλοακαρνανίας – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν

Με μήνυμα το 112 καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Γουριώτισσα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στον Πρόδρομο Αιτωλοακαρνανίας.

Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής το οποίο ανέφερε να απομακρυνθούν προς τη Γουριώτισσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Μήνυμα 112
