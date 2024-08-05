Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στον Πρόδρομο Αιτωλοακαρνανίας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον #Πρόδρομος Αιτωλοακαρνανίας.
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2024
Πριν από λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής το οποίο ανέφερε να απομακρυνθούν προς τη Γουριώτισσα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος #Αιτωλοακαρνανίας
🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Γουριώτισσα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
