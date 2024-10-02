Συνεργεία του ΕΛ.Γ.Α, αποτελούμενα από υπαλλήλους του Οργανισμού, Γεωπόνους και Κτηνιάτρους, θα μεταβούν από σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας με αποστολή τους την οριοθέτηση των περιοχών, οι οποίες επλήγησαν από τις Πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. , κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, μετά από συνεργασία τους αποφάσισαν, συνεργεία του ΕΛ.Γ.Α. με Επικεφαλής τον Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, κ. Γιώργο Τσιλιγιάννη, αποτελούμενα από υπαλλήλους του Οργανισμού, Γεωπόνους και Κτηνιάτρους, να μεταβούν από σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας.

Τα συνεργεία του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διοίκησης του Οργανισμού, θα επιχειρήσουν μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024, με στόχο τον προσδιορισμό των καλλιεργειών, οι οποίες κατεστράφησαν.

Ακολούθως θα υποβάλλουν έκθεση στη Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., ώστε την επομένη εβδομάδα με την αξιοποίηση των δορυφορικών εικόνων Copernicus και τις αναφορές των υπαλλήλων του Οργανισμού, να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κόρινθο με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Δημήτρη Πτωχού, του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α. , κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου και υπηρεσιακών παραγόντων, για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του εκτιμητικού έργου και της διαδικασίας πληρωμής προκαταβολών στους πληγέντες αγρότες.

Πηγή: skai.gr

