Μειωμένα από 6 έως 17 % είναι τα "πράσινα" οικιακά τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο ενώ δύο προμηθευτές (Ήρων και Protergia) κράτησαν σταθερές τις τιμές για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι τιμές διαμορφώνονται από 13,974 έως 18,558 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ στα 12,062 σεντς είναι η χρέωση για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Τα τιμολόγια των προμηθευτών για τον Οκτώβριο απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι μειώσεις αντανακλούν την υποχώρηση της μέσης τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο που διαμορφώθηκε στα 112,35 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 129,83 ευρώ τον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.