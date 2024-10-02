Λογαριασμός
Μειωμένα τα "πράσινα" οικιακά τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο - Πίνακας με τις τιμές των παρόχων

Οι τιμές διαμορφώνονται από 13,974 έως 18,558 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ στα 12,062 σεντς είναι η χρέωση για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

τιμολογια ρευμα

Μειωμένα από 6 έως 17 % είναι τα "πράσινα" οικιακά τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο ενώ δύο προμηθευτές (Ήρων και Protergia) κράτησαν σταθερές τις τιμές για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι τιμές διαμορφώνονται από 13,974 έως 18,558 σεντς ανά κιλοβατώρα ενώ στα 12,062 σεντς είναι η χρέωση για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Τα τιμολόγια των προμηθευτών για τον Οκτώβριο απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

πινακας τιμολογια

Οι μειώσεις αντανακλούν την υποχώρηση της μέσης τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο που διαμορφώθηκε στα 112,35 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 129,83 ευρώ τον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τιμολόγια ρεύματος ηλεκτρική ενέργεια ρεύμα
