Ξυλόκαστρο: Μαίνεται για 3η μέρα η φωτιά - Μάχη με τις φλόγες σε διάσπαρτες εστίες

Μάχη με διάσπαρτες εστίες σε δύσβατα σημεία συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας που ξέσπασε και την Κυριακή. Στη φωτιά βρήκαν τραγικό θάνατο δύο άνθρωποι.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 570 πυροσβέστες με 160 οχήματα και 28 πεζοπόρα τμήματα.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ανακοίνωσε ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πυρκαγιά, όλα τα σχολεία και σήμερα Τετάρτη θα παραμείνουν κλειστά.

"Η ασφάλεια των μαθητών και των κατοίκων είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και παρακαλούμε όλους τους γονείς και τους κηδεμόνες να ενημερώνονται τακτικά από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Δήμου για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας" τονίζεται.

H πρώτη αποτύπωση δείχνει ότι από τη φωτιά έχουν καεί περίπου 40-50.000 στρέμματα.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προβεί στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) με αίτημα την παροχή εναέριας συνδρομής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Κορινθία.

Η βοήθεια στη χώρα μας περιλαμβάνει τρία αεροσκάφη πυρόσβεσης τύπου CL-415 εκ των οποίων, τα δύο από Ιταλία και ένα από Κροατία.

